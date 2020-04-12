2020-04-12T12:19:22+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа потеряла 479 тысяч рублей после разговора по телефону с мошенником

Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже 35-летняя женщина лишилась крупной суммы денег после звонка мошенника. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина заявил, что с ее банковскими картами происходят сомнительные операции. Для «защиты» денег он потребовал сообщить ему пароли из смс, приходившие ей на телефон. Женщина выполнила инструкции мошенника, после чего с её расчетного счета было списано около 479 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, всего за сутки в регионе зарегистрировано десять сообщений о фактах противоправных деяний в отношении местных жителей. Ущерб составил более 700 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 2, 3 ст. 159 УК «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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