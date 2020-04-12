В Воронежской области мужчина угнал автомобиль у 86-летнего пенсионера

12 Апр 2020 2020-04-12T11:25:46+03:00

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В Лискинском районе задержали подозреваемого в угоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 12 апреля.

Инцидент произошел ночью 10 апреля в городе Лиски. 26-летний местный житель сел в припаркованный на проспекте Ленина автомобиль ВАЗ-21013. Он соединил провода зажигания и запустил двигатель, а заием поехал кататься по району.

Утром 86-летний владелец обнаружил пропажу и обратился в полицию. Через некоторое время подозреваемого задержали неподалеку от села Рождественно. Мужчина был пьян. Правоохранители составили в отношении задержанного административный протокол по ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

На него также возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Кроме того, в производстве находятся еще два уголовных дела, возбужденных в отношении задержанного. Его подозревают в еще одном угоне и краже.

ИСТОЧНИК KP.RU