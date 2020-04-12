В Воронежской области ВАЗ опрокинулся в кювет: погиб водитель

12 Апр 2020 2020-04-12T10:14:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Аннинском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 12 апреля.

ДТП случилось на 4 км автодороги «Анна-Масловка» накануне, 11 апреля. 31-летний местный житель за рулем автомобиля «ВАЗ 2109» не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель «девятки» погиб, а его 37-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 66 ДТП, из них в областном центре – 38, на федеральных трассах - четыре, в районах области – 24. В восьми ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU