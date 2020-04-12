Воронежский заповедник поделился редким фото барсука

12 Апр 2020 2020-04-12T09:41:14+03:00

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Старший научный сотрудник Воронежского заповедника Александр Мишин на своей странице в соцсети поделился редким снимком барсука. Животное ранним утром возвращалось к своей норе по лесной тропе.

Как рассказал специалист, барсука чаще удается сфотографировать ночью. Для этого используется инфрокрасная вспышка и получаются черно-белые кадры. А тут удалось поймать животное при свете.

Кстати, проснулся в этом году барсук раньше обычного из-за теплой погоды. Следы зверя заметили еще 31 января, хотя обычно это происходит в марте.

Барсук - хищное млекопитающее семейства куньих. Этот относительно небольшой зверь обладает жесткой длинной шерстью, имеющей характерный для вида окрас. По форме его тело напоминает каплю или клин: более узкое у головного конца туловище расширяется к хвосту. В длину животное достигает 60–90 сантиметров, не считая длины хвоста, составляющую примерно 20 см. Весит барсук от 24 до 34 килограммов. В заповеднике обитают около 60 особей.

ИСТОЧНИК KP.RU