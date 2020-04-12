2020-04-12T08:01:23+03:00
Дом. Семья

В Воронеже выхаживают упавшего в канализационную трубу зайчонка из Белгорода

Малыша привезли в Центр реабилитации диких животных
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в соцсети.Фото: из группы центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в соцсети.
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В воронежский центр реабилитации диких животных «Сердце леса» привезли зайчонка. Малыш упал в канализационную трубу в Белгороде. Там его спасли неравнодушные местные жители, но у себя оставить не смогли. Через соцсети они организовали его транспортировку в Воронеж и теперь им занимаются профессионалы.

Как рассказали в «Сердце леса», зайчонку всего 20 дней. И весит он всего 447 грамм, что недостаточно для его возраста. Шерсть у малыша тусклая и всклокочена. Сейчас его откармливают из бутылочки с соской и готовят к выходу в лес. Также ему начали профилактику против кокцидоза.

Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Зайчонок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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