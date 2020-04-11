2020-04-11T18:06:44+03:00
Происшествия

Воронежец угнал «шестерку» со строительными инструментами

Потерпевший оценил ущерб в 100 тыс рублей
Ярослав ИВАНОВ
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38-летний воронежец не обнаружил свой ВАЗ-2106, припаркованный во дворе дома на Антонова-Овсеенко. Вместе с машиной он лишился инструментов, которые находились в салоне. Ущерб потерпевший оценил в сумму более 100 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на съемной квартире в Северном районе. Ранее судимый воронежец признался, что проник в салон автомобиля, повредив замок, завел двигатель и уехал домой, а потом ещё несколько дней ездил на похищенном автомобиле. Пока его не задержали правоохранители. Машину и строительные инструменты в ближайшее время вернут владельцу. А похитителя будут судить за угон и кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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