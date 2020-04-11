2020-04-11T15:19:06+03:00
Происшествия

В Воронеже на месте резонансной аварии иномарка перевернулась на крышу

Слава богу, никто не пострадал
Ярослав ИВАНОВ
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Фото Аварии ДТП ВоронежаФото Аварии ДТП Воронежа
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Вечером 10 апреля на Московский проспект съехались полицейские, спасатели и медики. При съезде с эстакады на бульвар Победы «Хендэ солярис» перевернулась на крышу. По данным Госавтоинспекции, никто не пострадал. Благодаря тому, что иномарка не скатилась со склона на проезжую часть, как в смертельной аварии на этом участке в начале июля 2019 года. Тогда «Мерседес» при съезде с Московского проспекта сбил пешехода, который вылетел с эстакады на разделительную полосу бульвара Победы и погиб. «Мерседес» тоже рухнул вниз и загорелся, но водителя и пассажира спасли прохожие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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