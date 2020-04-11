В Воронеже за сутки не выявили новых заболевших коронавирусом

11 Апр 2020 2020-04-11T14:14:59+03:00

На сегодняшний момент лечат от инфекции 25 человек, ещё 75 в больницах под наблюдением

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На 11 апреля врачи не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом среди воронежцев. На сегодняшний момент от инфекции лечат 25 человек. Ещё 73 находятся под наблюдением в больницах (у них подозревают коронавирус), а дома наблюдаются 159 человек. Напомним, 12 воронежцев выздоровели. Всего заразились коронавирусом 37 человек.

15 человек привезли заразу из-за границы, шестеро из Москвы (именно этот город считается в России эпидцентром заболевания), остальные подхватили вирус уже в Воронеже - от заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU