2020-04-11T13:05:55+03:00
Общество

В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Неблагоприятная погода ожидается в воскресенье
Ярослав ИВАНОВ
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Спасатели предупредили воронежцев о неблагоприятных погодных условиях. По сообщению Воронежского гидрометцентра, в воскресенье, 12 апреля, с 6 утра и до шести вечера в Воронеже и местами в области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Штормовой ветер грозит падением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, остановок, старых деревьев, шифера с крыш, обрывом электропроводов. Помните, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам!

Чтобы избежать травм, лучше посидите дома, тем более, что режим самоизоляции никто не отменял! Если сильный ветер застал на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах зданий.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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