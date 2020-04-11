2020-04-11T12:02:23+03:00
Происшествия

За сутки мошенники обманули воронежцев на 250 тысяч рублей

Жертвами аферистов стали 10 человек
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Каждый день пишем, как мошенники похищают деньги, представляясь работниками банков. Но случаи все продолжают учащаться. Очередной жертвой лже-банкиров стала 66-летняя жительница Центрального района Воронежа.

Схема обмана стандартная: позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с ее банковской карты происходит списание денег и предложил защитить банковскую карту от мошенников. А для этой операции просил и сообщить персональные данные, включая номер и защитный код карты. Потерпевшая сообщила необходимую информацию, после чего с ее расчетного счета списали более 87 тысяч рублей.

Всего за сутки мошенники обманули 10 жителей Воронежской области. Общий ущерб составил около 250 тыс рублей.

Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе представляющимся сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки мошенники обманули воронежцев на 250 тысяч  рублей
Воронежских частушечников и гармонистов покажут на Первом канале
Воронежская телебашня иллюминацией призывает оставаться дома
Концерт Николая Носкова в Воронеже перенесли на ноябрь
Воронежцам напомнили о запрете посещать заповедник во время карантина из-за коронавируса
В Воронеже пенсионерка лишилась миллиона рублей после звонка «сотрудника службы безопасности банка»
Губернатор рассказал, будут ли в Воронежской области праздновать 1 мая
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии жителей Воронежской области, заболевших коронавирусом
Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев на 10 апреля увеличилось до 75
На пяти стройках Воронежа прокуратура обнаружила грубые нарушения безопасности
В Воронеже на предприятии задолжали зарплату 423 работникам на 42 миллиона
В Воронеже на видео попал жуткий пожар на Беговой
В Воронеже определили подрядчика на строительство огромной поликлиники на месте яблоневых садов
В Воронежской области увеличилось число лабораторий, которые делают анализ на коронавирус
Под Воронежем бдительная женщина предотвратила угон машины
В центре Воронежа рабочие приступили к покраске бордюров
За ДТП в центре Воронеже, где покалечили женщину, в суде ответят два водителя
В воронежском общежитии в пустой комнате загорелся холодильник
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 10 апреля 2020 года составило 12 человек