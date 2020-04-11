За сутки мошенники обманули воронежцев на 250 тысяч  рублей

11 Апр 2020 2020-04-11T12:02:23+03:00

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Каждый день пишем, как мошенники похищают деньги, представляясь работниками банков. Но случаи все продолжают учащаться. Очередной жертвой лже-банкиров стала 66-летняя жительница Центрального района Воронежа.

Схема обмана стандартная: позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с ее банковской карты происходит списание денег и предложил защитить банковскую карту от мошенников. А для этой операции просил и сообщить персональные данные, включая номер и защитный код карты. Потерпевшая сообщила необходимую информацию, после чего с ее расчетного счета списали более 87 тысяч рублей.

Всего за сутки мошенники обманули 10 жителей Воронежской области. Общий ущерб составил около 250 тыс рублей.

Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе представляющимся сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU