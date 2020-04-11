2020-04-11T11:22:06+03:00
Звезды

Воронежских частушечников и гармонистов покажут на Первом канале

В программе приняли участие около 400 наших земляков
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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«Эх, Воронеж, не догонишь» прозвучит 12 и 19 апреля в передаче «Играй, гармонь любимая!» на Первом канале. Песню написали специально для выпуска программы, в котором приняли участие около 400 воронежских артистов - лучших гармонистов и частушечниц.

Съёмки проходили в декабре 2019 года в течение нескольких дней - в Кольцовском сквере, на Советской и Адмиралтейской площадях Воронежа, а также в Лискинском и Хохольском районах.

Напомним, цикл передач «Играй, гармонь!» о самобытных музыкальных талантах России существует на Первом канале с 1986 года. Основателем и первоначальным ведущим был народный артист России Геннадий Заволокин, с 2001 года программу продолжают его дети Анастасия и Захар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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