Воронежская телебашня иллюминацией призывает оставаться дома

11 Апр 2020 2020-04-11T10:30:30+03:00

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11 и 12 апреля телебашня призовёт воронежцев соблюдать режим самоизоляции. Вечерами с 20.00 до 22.00 на объекте засветится динамическая иллюминация со светодиодной надписью «Оставайтесь дома». Так «Воронежский ОРТПЦ» поддержит жителей в период пандемии коронавируса.

Иллюминации РТРС состоят из тысяч светодиодов и десятков прожекторов, которые управляются с помощью компьютерных программ. Высокотехнологичное оборудование позволяет подсвечивать башни различными комбинациями цветов, проецировать на них изображения флагов, гербов и надписи, создавать светодинамические эффекты. Яркие подсветки украшают города в вечернее время, превращают телебашни в арт-объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU