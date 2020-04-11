Концерт Николая Носкова в Воронеже перенесли на ноябрь

11 Апр 2020 2020-04-11T09:17:14+03:00

Артист должен был выступать в апреле, но из-за коронавируса шоу передвинули

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p> Все апрельские концерты в Event Hall перенесены или отменены из-за запрета на проведение в регионе массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

Организаторы сообщили, что выступление Николая Носкова, запланированное на 20 апреля, переносится на 7 ноября. Все проданные билеты действительны.

- Концерты, запланированные на май и июнь, состоятся, если в нашем регионе будут сняты ограничения по проведению массовых мероприятий, - отметили в Event Hall.

Напомним, из-за коронавируса отменены концерты Дениса Клявера (планировавшийся 29 марта) и выступление Натальи Орейро, запланированное на 13 апреля. Концерт Стаса Михайлова перенесен на 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU