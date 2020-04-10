2020-04-10T22:19:09+03:00
Общество

Воронежцам напомнили о запрете посещать заповедник во время карантина из-за коронавируса

На территории природоохранной зоны усилили патрулирование
Юлия ДИДЕНКО
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На территории заповедника есть пожарные вышки.На территории заповедника есть пожарные вышки.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Воронежский государственный биосферный заповедник напомнил местным жителям о запрете посещений из-за коронавируса. На территории усилили патрулирование, чтобы контролировать не только нарушителей режима самоизоляции, но и соблюдение противопожарных норм.

Как сообщает интернет-портал «Новости Воронежа», сейчас сотрудники заповедника расчищают и ремонтируют дороги противопожарного назначения.

Директор заповедника Анатолий Тарасов рассказал, что на территории имеются пожарные вышки и действует система «Лесохранитель». Также там будут оперативно реагировать на сообщения местных жителей.

Если вы стали свидетелем пожара, вблизи или на территории заповедника звоните 101, 112, 8 (473) 259 45 48 или 8 (473) 269 44 85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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