Воронежцам напомнили о запрете посещать заповедник во время карантина из-за коронавируса
Воронежский государственный биосферный заповедник напомнил местным жителям о запрете посещений из-за коронавируса. На территории усилили патрулирование, чтобы контролировать не только нарушителей режима самоизоляции, но и соблюдение противопожарных норм.
Как сообщает интернет-портал «Новости Воронежа», сейчас сотрудники заповедника расчищают и ремонтируют дороги противопожарного назначения.
Директор заповедника Анатолий Тарасов рассказал, что на территории имеются пожарные вышки и действует система «Лесохранитель». Также там будут оперативно реагировать на сообщения местных жителей.
Если вы стали свидетелем пожара, вблизи или на территории заповедника звоните 101, 112, 8 (473) 259 45 48 или 8 (473) 269 44 85.
ИСТОЧНИК KP.RU