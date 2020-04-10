2020-04-10T21:10:33+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионерка лишилась миллиона рублей после звонка «сотрудника службы безопасности банка»

Всего аферисты за сутки украли около 2,5 млн
Юрий КОЗЛОВ
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9 апреля настоящий кошмар случился с 68-летней жительницей Ленинского района. Женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковского счета пенсионерки пытались похитить деньги. И ей нужно пройти к банкомату и перевести сбережения на «безопасный резервный счет». В итоге пожилая женщина перевела миллион рублей по реквизитам, указанным аферистами. И только, когда поняла, что денег лишилась, пошла в полицию.

Всего 9 апреля полицейские зарегистрировали 15 сообщений о мошенничествах. Практически во всех случаях аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности финансовых организаций. Ущерб от их действий составил около 2,5 миллионов рублей.

- Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» а также части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Призываем жителей Воронежа и области при звонках из финансовых учреждений сбрасывать вызов и перезванивать на номер, указанный на оборотной стороне банковской карты. В очередной раз просим граждан уделить особое внимание своим близким пенсионного возраста, чаще всего именно их обманывают мошенники. И если все же стали жертвой преступников, сразу идите в полицию. Чем меньше времени пройдет после того, как у вас украли деньги, тем больше шансов поймать аферистов, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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