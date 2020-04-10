Губернатор рассказал, будут ли в Воронежской области праздновать 1 мая

10 Апр 2020 2020-04-10T20:56:16+03:00

Первомая в Воронеже в этом году, похоже, не будет. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу 10 апреля губернатор Александр Гусев рассказал о том, как жители области будут праздновать Пасху и 1 мая. Оказалось, что практически никак.

- Мы будем просить Владыку и настоятелей храмов, чтобы они советовали верующим оставаться в этот день дома, - сообщил глава области. - Постараемся дистанционно организовать показ богослужений из Кафедрального собора и других значимых храмов на территории региона. 1 мая тоже, думаю, нет смысла проводить. Будем рекомендовать профсоюзам отказаться от демонстраций. По 9 мая окончательное решение примем в последнюю неделю апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU