2020-04-10T20:56:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор рассказал, будут ли в Воронежской области праздновать 1 мая

Александр Гусев также сообщил, когда примут окончательное решение по Дню Победы
Юрий КОЗЛОВ
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Первомая в Воронеже в этом году, похоже, не будет.Первомая в Воронеже в этом году, похоже, не будет.Фото: из архива «КП»
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На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу 10 апреля губернатор Александр Гусев рассказал о том, как жители области будут праздновать Пасху и 1 мая. Оказалось, что практически никак.

- Мы будем просить Владыку и настоятелей храмов, чтобы они советовали верующим оставаться в этот день дома, - сообщил глава области. - Постараемся дистанционно организовать показ богослужений из Кафедрального собора и других значимых храмов на территории региона. 1 мая тоже, думаю, нет смысла проводить. Будем рекомендовать профсоюзам отказаться от демонстраций. По 9 мая окончательное решение примем в последнюю неделю апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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