Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев на 10 апреля увеличилось до 75

10 Апр 2020 2020-04-10T19:51:31+03:00

Число людей, изолированных в больницах, в нашей области за сутки возросло на пять человек. Фото: из архива «КП»

В то же время количество людей, наблюдаемых на дому, уменьшилось на шесть

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В Воронежской области по данным оперативного штаба на 19.00 10 апреля снова выросло число изолированных в больничные боксы с подозрением на новый коронавирус людей. Сутки назад их было 70, теперь стало 75.

С другой стороны, число людей, вернувшихся из-за границы и наблюдаемых на дому, напротив, уменьшилось. 9 апреля их было 165, 10-го стало 159.

Напомним, еще в первой половине дня стало известно о четырех новых зараженных коронавирусом гражданах. С тех пор их число не изменилось – подхвативших заразу по-прежнему 37.

ИСТОЧНИК KP.RU