2020-04-10T19:23:18+03:00
Общество

На пяти стройках Воронежа прокуратура обнаружила грубые нарушения безопасности

В частности, не было ограждений на лестницах и касок у рабочих
Юрий КОЗЛОВ
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Как выяснили сотрудники прокуратуры, пять многоэтажек в Центральном районе строят, не заботясь о безопасности.Как выяснили сотрудники прокуратуры, пять многоэтажек в Центральном районе строят, не заботясь о безопасности.Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА
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Сотрудники прокуратуры Центрального района проверили, как соблюдают закон при строительстве многоэтажек. И обнаружили на объектах по адресам: ул. Ломоносова, 80, Ушинского, 28, 30, 32; Березовая Роща, 4а и Шишкова, 140б нарушения градостроительного и экологического законодательства.

Подрядчики не соблюдали элементарные требования к обеспечению безопасности рабочих. У них не было касок, отсутствовали ограждения у лестниц, у рабочих мест и проходов к ним в местах перепадов высот. Игнорировались требования к организации строительных площадок и ведению документации, на некоторых объектах не было оборудования для мойки автомобилей и строительной техники.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц строительных организаций четыре дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов». Ответственность по ней - предупреждение или штраф - для должностных лиц от двадцати до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц - от ста до трехсот тысяч рублей.

Кроме того, нарушалась и статья 44.7 регионального Закона «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» «Невыполнение требований по оборудованию строительных площадок мойками для помывки ходовой части автомобильных и иных транспортных средств». По ней административный штраф на должностных лиц может составить сумму от десяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Кроме того, руководителям организаций внесли пять представлений с требованием об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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