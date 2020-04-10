2020-04-10T18:57:33+03:00
Происшествия

В Воронеже на предприятии задолжали зарплату 423 работникам на 42 миллиона

Деньги не платили с декабря 2019 года
Юрий КОЗЛОВ
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Долги за три месяца достигли очень приличной суммы.Долги за три месяца достигли очень приличной суммы.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники прокуратуры Левобережного района во время проверки в АО «Русавиаинтер» выяснили, что на предприятии задолжали зарплату 423 работникам на общую сумму 42 миллиона рублей. Деньги не отдавали с декабря 2019-го по март 2020 года.

В отношении предприятия возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы» (самая суровая ответственность по ней – штраф от 30 до 50 тысяч рублей). Генеральному директору внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства.

- Материалы прокурорской проверки направили в следственный отдел по Левобережному району регионального СКР, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Сотрудники Следственного комитета будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Максимальная ответственность по ней - лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок. Ситуация находится на контроле прокуратуры района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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