В Воронеже на видео попал жуткий пожар на Беговой

10 Апр 2020 2020-04-10T18:26:27+03:00

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Около 17.30 10 апреля у дома № 16 на улице Беговой недалеко от пересечения с Московским проспектом горели сараи.

Пламя прорывалось сквозь крыши сараев.Фото: читателя.

- Первыми на место пожара приехали два полицейских, которые не давали толпиться зевакам, - рассказал очевидец ЧП. – Затем примчались две пожарные машины. Сотрудники МЧС стали заливать водой три полыхавших сарая и горевшее дерево. Им удалось потушить огонь за три-пять минут. Сейчас они проливают пепелище, чтобы языков пламени уже точно нигде не осталось – для этого приходится вскрывать сараи. До жилых домов огонь не дошел. Один из жильцов не успел вынести соления из своего сарая, но больше о крупных материальных потерях никто не говорил. В квартале есть уже расселенные дома. Не исключено, что сараи (большей частью полузаброшенные) начали потихоньку «убирать» по схеме, схожей с той, по которой не так давно злодействовали на улице Ленинградской.

Первыми на место ЧП прибыли два полицейских.Фото: читателя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/772371" frameborder="0"></iframe> Пожар на Беговой. Воронеж.Валерий БОБКИН

ИСТОЧНИК KP.RU