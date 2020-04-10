2020-04-10T18:26:27+03:00
Происшествия

В Воронеже на видео попал жуткий пожар на Беговой

Горели сараи и дерево [видео, фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Пожар потушили за три-пять минут.Пожар потушили за три-пять минут.Фото: читателя.
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Около 17.30 10 апреля у дома № 16 на улице Беговой недалеко от пересечения с Московским проспектом горели сараи.

Пламя прорывалось сквозь крыши сараев. Фото: читателя.

Пламя прорывалось сквозь крыши сараев.Фото: читателя.

- Первыми на место пожара приехали два полицейских, которые не давали толпиться зевакам, - рассказал очевидец ЧП. – Затем примчались две пожарные машины. Сотрудники МЧС стали заливать водой три полыхавших сарая и горевшее дерево. Им удалось потушить огонь за три-пять минут. Сейчас они проливают пепелище, чтобы языков пламени уже точно нигде не осталось – для этого приходится вскрывать сараи. До жилых домов огонь не дошел. Один из жильцов не успел вынести соления из своего сарая, но больше о крупных материальных потерях никто не говорил. В квартале есть уже расселенные дома. Не исключено, что сараи (большей частью полузаброшенные) начали потихоньку «убирать» по схеме, схожей с той, по которой не так давно злодействовали на улице Ленинградской.

Первыми на место ЧП прибыли два полицейских. Фото: читателя.

Первыми на место ЧП прибыли два полицейских.Фото: читателя.

Пожар на Беговой. Воронеж.Валерий БОБКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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