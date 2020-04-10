2020-04-10T17:37:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области увеличилось число лабораторий, которые делают анализ на коронавирус

Список категорий людей, которые имеют право на бесплатно тестирование, тоже расширился
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба правительства Воронежской области.фото: пресс-служба правительства Воронежской области.
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В 14 государственных лабораториях Воронежской области проводят анализ на коронавирус. Ранее облздрав сообщал о семи, теперь их список расширился. Речь идет о региональном Центре гигиены и эпидемиологии и 13 лабораториях в медорганизациях. Это областной диагностический центр, областной центр профилактики и борьбы со СПИД, воронежские городские поликлиника №10, №3, № 4, №7, областная больница №1, областная детская больница №2, Лискинская и Россошанская районные больницы, областной кожно-венерологический диспансер, областная инфекционная больница, областной противотуберкулезный диспансер.

Как пояснили медики, диагностика COVID-19 осуществляется методом ПЦР. Забор биоматериала (мазки из носа и рта) медики районных поликлиник проводят на дому. Список категорий, которым тесты делают бесплатно также расширился. В него попадают:

- вернувшиеся на территорию России в течение последних двух недель с признаками респираторных заболеваний;

- контактировавшие с больным COVID-2019;

- пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- людям старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;

- беременным с признаками ОРВИ;

- больным тяжелыми сердечно-сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями и эндокринными заболеваниями при появлении признаков ОРВИ;

- медицинским работникам, у которых есть риски заражения COVID-2019;

- людям, находящимся в учреждениях постоянного пребывания (дома-интернаты и т.п.) при появлении ОРВИ.

Кроме того, некоторые частные медцентры закупили новые тест-системы и выполняют такие исследования по платным услугам.

- Каждый положительный результат направляется на повторное исследование в Центр гигиены и эпидемиологии и федеральные профильные НИИ. В случае подтверждения результата принимаются срочные меры по изоляции инфицированного и обследованию контактных с ним лиц, - добавили в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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