В центре Воронежа рабочие приступили к покраске бордюров
В Ленинском районе Воронежа начали красить бордюры на потенциально опасных участках дорог. Яркая черно-белая разметка помогает четко обозначить перекрестки, места примыканий к магистралям, путепроводы и «островки безопасности» для привлечения внимания участников дорожного движения.
Работы начались с магистральных улиц. Всего таким образом сотрудникам районного комбината благоустройства предстоит окрасить около 2000 погонных метров бортового камня.
Напомним, в Воронеже с прошлого года перестали массово красить бордюры и деревья, за исключением отдельных участков, покраска которых регламентирована требованиями безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU