В центре Воронежа рабочие приступили к покраске бордюров

10 Апр 2020 2020-04-10T17:01:24+03:00

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В Ленинском районе Воронежа начали красить бордюры на потенциально опасных участках дорог. Яркая черно-белая разметка помогает четко обозначить перекрестки, места примыканий к магистралям, путепроводы и «островки безопасности» для привлечения внимания участников дорожного движения.

Работы начались с магистральных улиц. Всего таким образом сотрудникам районного комбината благоустройства предстоит окрасить около 2000 погонных метров бортового камня.

Напомним, в Воронеже с прошлого года перестали массово красить бордюры и деревья, за исключением отдельных участков, покраска которых регламентирована требованиями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU