2020-04-10T16:45:17+03:00
Происшествия

За ДТП в центре Воронеже, где покалечили женщину, в суде ответят два водителя

Авария случилась на улице Сакко и Ванцетти больше года назад
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Передали в суд материалы дела по ДТП, случившемуся 27 февраля 2019 года в 19.11 на улице Сакко и Ванцетти Центрального района. Напомним, 43-летняя женщина, рулившая «Ауди-Q5» ехала в направлении улицы Степана Разина, вылетела на «встречку», потом безуспешно пыталась обогнуть двигавшуюся навстречу «Шкоду-Фабиа» и все равно врезалась в нее. Немецкую иномарку отбросило на «Тойоту-Камри». В результате ДТП получила тяжелые травмы 52-летняя пассажирка «Шкоды», жительница Воронежа.

Полицейские в ходе расследования выяснили, что женщина, рулившая «Ауди», в момент ДТП была пьяна. Поэтому, хотя и ехала со скоростью 40 км/час, не сумела справиться с машиной. Но стражи порядка полагают, что и 60-летний водитель «Шкоды» виноват. Хотя он вроде бы тоже ехал с не очень большой скоростью – в районе 50-60 км/час. И ехал по своей полосе. Но специалистам виднее.

Женщина-водитель будет отвечать в суде по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» (от трех до семи лет лишения свободы). Действия пенсионера, рулившего «Шкодой», подпали под часть 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (до двух лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев на 10 апреля увеличилось до 75
На пяти стройках Воронежа прокуратура обнаружила грубые нарушения безопасности
В Воронеже на предприятии задолжали зарплату 423 работникам на 42 миллиона
В Воронеже на видео попал жуткий пожар на Беговой
В Воронеже определили подрядчика на строительство огромной поликлиники на месте яблоневых садов
В Воронежской области увеличилось число лабораторий, которые делают анализ на коронавирус
Под Воронежем бдительная женщина предотвратила угон машины
В центре Воронежа рабочие приступили к покраске бордюров
За ДТП в центре Воронеже, где покалечили женщину, в суде ответят два водителя
В воронежском общежитии в пустой комнате загорелся холодильник
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 10 апреля 2020 года составило 12 человек