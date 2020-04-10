За ДТП в центре Воронеже, где покалечили женщину, в суде ответят два водителя

10 Апр 2020 2020-04-10T16:45:17+03:00

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Передали в суд материалы дела по ДТП, случившемуся 27 февраля 2019 года в 19.11 на улице Сакко и Ванцетти Центрального района. Напомним, 43-летняя женщина, рулившая «Ауди-Q5» ехала в направлении улицы Степана Разина, вылетела на «встречку», потом безуспешно пыталась обогнуть двигавшуюся навстречу «Шкоду-Фабиа» и все равно врезалась в нее. Немецкую иномарку отбросило на «Тойоту-Камри». В результате ДТП получила тяжелые травмы 52-летняя пассажирка «Шкоды», жительница Воронежа.

Полицейские в ходе расследования выяснили, что женщина, рулившая «Ауди», в момент ДТП была пьяна. Поэтому, хотя и ехала со скоростью 40 км/час, не сумела справиться с машиной. Но стражи порядка полагают, что и 60-летний водитель «Шкоды» виноват. Хотя он вроде бы тоже ехал с не очень большой скоростью – в районе 50-60 км/час. И ехал по своей полосе. Но специалистам виднее.

Женщина-водитель будет отвечать в суде по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» (от трех до семи лет лишения свободы). Действия пенсионера, рулившего «Шкодой», подпали под часть 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (до двух лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU