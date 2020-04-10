В воронежском общежитии в пустой комнате загорелся холодильник
К месту ЧП съехались пожарные и врачи
К счастью, обошлсь без пострадавших.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Переполох в многоэтажном доме на улице Перхоровича устроил неожиданно вспыхнувший в одной из квартир холодильник. Происшествие случилось днем в пятницу, 10 апреля. Наши читатели прислали фото с места событий и рассказали, что к высотке съехались пожарные и врачи.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, в момент возгорания в квартире никого не было. К счастью, огонь заметили бдительные горожане и сообщили в пожарную службу. Прибывшие спасатели быстро ликвидировали очаг. В результате пожара никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU