В воронежском общежитии в пустой комнате загорелся холодильник

10 Апр 2020 2020-04-10T16:38:35+03:00

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Переполох в многоэтажном доме на улице Перхоровича устроил неожиданно вспыхнувший в одной из квартир холодильник. Происшествие случилось днем в пятницу, 10 апреля. Наши читатели прислали фото с места событий и рассказали, что к высотке съехались пожарные и врачи.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, в момент возгорания в квартире никого не было. К счастью, огонь заметили бдительные горожане и сообщили в пожарную службу. Прибывшие спасатели быстро ликвидировали очаг. В результате пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU