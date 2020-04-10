2020-04-10T15:47:10+03:00
Происшествия

Прокуратура проконтролирует расследование причин крупного пожара под Воронежем, едва не уничтожившего дачные поселки

Огонь испепелил несколько хозпостроек и повредил домик
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Прокурор Новоусманского района взял на личный контроль расследование причин крупного пожара, произошедшего 8 апреля под Воронежем. Напомним, причиной ЧП стало возгорание сухой травы и камыша. От них огонь распространился на площадь около 15 гектаров и подоступил к территории трех дачных товариществ. В результате в СНТ «Светлое» и СНТ «им. Мичурина» были уничтожены надворных постройки и поврежден один дачный дом.

По факту отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новоусманскому району ГУ МЧС России по Воронежской области проводит процессуальная проверка.

После пожара прокурор Новоусманского района Илья Мязин лично выезжал на место пожара, где оценил причиненный дачникам ущерб и скоординировал действия сотрудников отдела надзорной деятельности. Кроме того, он поручил провести конкретные проверочные мероприятия.

Вместе с тем надзорное ведомство указало и руководителям СНТ на нарушение требований закона по пожарной безопасности – в адрес руководителей направлены официальные представления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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