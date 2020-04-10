2020-04-10T15:28:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Во время самоизоляции в Воронежской области зарегистрировали 553 ребенка

Девочек родилось больше, чем мальчиков
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области за период самоизоляции с 30 марта по 9 апреля зарегистрировали рождение 553 детей. Из них 267 мальчиков и 286 девочек.Об этом сообщили в региональном ЗАГСе в пятницу, 10 апреля.

Мальчикам чаще всего давали имена Кирилл, Матвей, Александр, Дмитрий, Роман. У девочек в первой пятерке оказались Виктория, Анастасия, Полина, Милана и Злата.

Самыми редкими именами стали Демид, Илларион, Бронислав, Марьяна, Фаина, Элина, Мирон.

В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 558 детей. Показатель практически не изменился. Зарегистрировать своих малышей воронежцы спешат даже, несмотря на коронавирус и самоизоляцию.

Напомним, сейчас ЗАГСы в регионе принимают заявления только на регистрацию рождения и смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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