2020-04-10T14:55:09+03:00
Общество

Появилось видео, где воронежец, которому пересадили сердце, рассказывает об операции

Мужчина благодарит лечащего врача и называет его крестным папой [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчину, перенесшего операцию, уже выписали.Мужчину, перенесшего операцию, уже выписали.Фото: кадр с видео
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Мужчина, перенесший операцию по пересадке сердца (она была первой в истории медицины Воронежской области), поделился своими переживаниями и эмоциями на видео.

- Если бы не Андрей Андреевич (лечащий врач – Ред), я, наверное, не решился бы на эту операцию, - рассказал он. – Вечерами, ночами с ними сидели. И сердце быстро пришло. Если бы осталось время на раздумье.. вообще тяжело об этом говорить. Сейчас чувствую себя отлично, никаких жалоб. Все 14 дней лечения и самой операции Андрей Андреевич был рядом. Просто папа крестный.

Напомним, операцию делали в кардиохирургическом центре Воронежской областной клинической больнице № 1. 41-летний пациент долго страдал от застойной сердечной недостаточности, развившейся после перенесенного гриппа. Последние полгода он лежал в больнице. Без пересадки сердца мужчина мог умереть. Операция длилась более пяти часов и прошла успешно. Мужчину уже выписали.

Мужчина с пересаженным сердцем рассказывает о своем самочувствии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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