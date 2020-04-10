Появилось видео, где воронежец, которому пересадили сердце, рассказывает об операции

10 Апр 2020 2020-04-10T14:55:09+03:00

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Мужчина, перенесший операцию по пересадке сердца (она была первой в истории медицины Воронежской области), поделился своими переживаниями и эмоциями на видео.

- Если бы не Андрей Андреевич (лечащий врач – Ред), я, наверное, не решился бы на эту операцию, - рассказал он. – Вечерами, ночами с ними сидели. И сердце быстро пришло. Если бы осталось время на раздумье.. вообще тяжело об этом говорить. Сейчас чувствую себя отлично, никаких жалоб. Все 14 дней лечения и самой операции Андрей Андреевич был рядом. Просто папа крестный.

Напомним, операцию делали в кардиохирургическом центре Воронежской областной клинической больнице № 1. 41-летний пациент долго страдал от застойной сердечной недостаточности, развившейся после перенесенного гриппа. Последние полгода он лежал в больнице. Без пересадки сердца мужчина мог умереть. Операция длилась более пяти часов и прошла успешно. Мужчину уже выписали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/772314" frameborder="0"></iframe> Мужчина с пересаженным сердцем рассказывает о своем самочувствии.

ИСТОЧНИК KP.RU