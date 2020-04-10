Появилось видео, где воронежец, которому пересадили сердце, рассказывает об операции
Мужчина, перенесший операцию по пересадке сердца (она была первой в истории медицины Воронежской области), поделился своими переживаниями и эмоциями на видео.
- Если бы не Андрей Андреевич (лечащий врач – Ред), я, наверное, не решился бы на эту операцию, - рассказал он. – Вечерами, ночами с ними сидели. И сердце быстро пришло. Если бы осталось время на раздумье.. вообще тяжело об этом говорить. Сейчас чувствую себя отлично, никаких жалоб. Все 14 дней лечения и самой операции Андрей Андреевич был рядом. Просто папа крестный.
Напомним, операцию делали в кардиохирургическом центре Воронежской областной клинической больнице № 1. 41-летний пациент долго страдал от застойной сердечной недостаточности, развившейся после перенесенного гриппа. Последние полгода он лежал в больнице. Без пересадки сердца мужчина мог умереть. Операция длилась более пяти часов и прошла успешно. Мужчину уже выписали.
Мужчина с пересаженным сердцем рассказывает о своем самочувствии.
ИСТОЧНИК KP.RU