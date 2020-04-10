2020-04-10T15:02:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти рассказали, как пожилым жителям Воронежской области получить бесплатные продукты и хозтовары

Надо сказать, что право на них имеют далеко не все жители области 65 лет и старше
Юрий КОЗЛОВ
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Волонтеры должны соблюдать социальное расстояние и быть в масках и в перчатках.Волонтеры должны соблюдать социальное расстояние и быть в масках и в перчатках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В правительстве региона рассказали, кто имеет право на получения бесплатного набора продуктов и товаров первой необходимости. В него входят рис, мука, растительное масло, мясные и рыбные консервы, чай, печенье, сгущенное молоко, стиральный порошок, мыло, шампунь, дезинфицирующие средства.

Право на получение всех этих продуктов и вещей имеют одинокие пожилые люди (либо живущие с нетрудоспособными членами семьи), имеющие российское гражданство. При этом размер пенсии у них должен быть ниже 11 269,5 рублей (полуторной величины прожиточного минимума, установленная в регионе для пенсионеров).

Для получения этой адресной помощи надо обратиться в управления социальной защиты по месту жительства — по телефонам горячей линии (смотрите их полный список здесь) или по электронной почте. Нужно назвать фамилию, имя, отчество и адрес. Сотрудники соцзащиты помогут оформить заявление. После этого бесплатный набор продуктов питания и предметов первой необходимости доставят на дом в течение одного рабочего дня. Если не можете дозвониться, можно обратиться на общую горячую линию региональной соцзащиты по телефону +74732126887, а также на «горячую линию» Всероссийской акции «Мы вместе» 8-800-200-34-11.

Пакеты с продуктами и хозтоварами могут принести соцработники или волонтеры. И тех, и других ежедневно инструктируют о необходимости держать социальное расстояние и надевать маски и перчатки (власти уверяют, что недостатка в них нет). Вопросы соблюдения соцработниками и волонтерами профилактических мер находятся на личном контроле директоров управлений социальной защиты в Воронеже и районах области. Если вам принесли помощь люди без масок и перчаток, можно сообщить об этом по телефону +74732126887.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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