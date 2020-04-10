В Воронеже опрокинувшаяся фура создала огромную пробку
В Воронеже на улице Героев Сибиряков утром в пятницу, 10 апреля, опрокинулась фура с новгородскими номерами. ДТП произошло на повороте – длинномер не вписался в габариты дороги и наехал на бордюр, в результате чего упал на бок.
Машина перегородила дорогу, вскоре со стороны улицы Антонова-Овсеенко возникла огромная пробка. Поднимать грузовик пришлось с помощью автокрана. К счастью, никто из водителей в результате аварии не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU