В Воронеже опрокинувшаяся фура создала огромную пробку

10 Апр 2020 2020-04-10T14:07:32+03:00

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В Воронеже на улице Героев Сибиряков утром в пятницу, 10 апреля, опрокинулась фура с новгородскими номерами. ДТП произошло на повороте – длинномер не вписался в габариты дороги и наехал на бордюр, в результате чего упал на бок.

Машина перегородила дорогу, вскоре со стороны улицы Антонова-Овсеенко возникла огромная пробка. Поднимать грузовик пришлось с помощью автокрана. К счастью, никто из водителей в результате аварии не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU