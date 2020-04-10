2020-04-10T13:44:00+03:00
Общество

Tele2 поддерживает воронежских абонентов полезными онлайн-сервисами в период самоизоляции

Компания предлагает уникальные онлайн-сервисы, которые позволят всегда оставаться на связи и сохранить привычный стиль жизни, а также помогут эффективно соблюдать официальные рекомендации по самоизоляции
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Tele2 принимает ряд продуктовых решений для лучшего информирования населения о коронавирусе, предотвращения распространения инфекции и более эффективного соблюдения официальных рекомендаций по борьбе с заболеванием. Оператор обнулил стоимость звонков для своих клиентов из любого региона присутствия Tele2 в России на московские горячие линии по коронавирусу. Это справочные телефоны 7 (495) 870 45 09 и 7 (499) 251 83 00. Кроме того, Tele2 сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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