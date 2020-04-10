2020-04-10T13:13:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области чиновник оштрафовал трех человек ни за что

По непонятным причинам они должны были заплатить от 500 до 2000 рублей
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Старший инспектор подделал подписи трех человек под протоколами о штрафах, выписанных непонятно за что.Старший инспектор подделал подписи трех человек под протоколами о штрафах, выписанных непонятно за что.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении бывшего старшего инспектора лискинского муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города». Он также входил в районную административную комиссию.

По данным следствия, в сентябре 2019 года этот коммунальный работник из корыстной и иной личной заинтересованности сфальсифицировал доказательства по трем административным делам. Он внес в материалы ложные сведения о якобы имевшихся нарушениях и подделал подписи протоколов. В результате трех человек ни за что оштрафовали от 500 до 2000 рублей.

Эти действия старшего инспектора были разоблачены сотрудниками местной прокуратуры и регионального УФСБ. В результате он лишился должности и «заработал» уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении».

- Наши сотрудники вместе с коллегами из регионального УФСБ провели обыски по прежнему месту работы подозреваемого и в администрации Лискинского района. Они изъяли документы и предметы, имеющие значение для расследования. Продолжаем устанавливать обстоятельства совершенного преступления, - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Алексей Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти рассказали, как пожилым жителям Воронежской области получить бесплатные продукты и хозтовары
В Воронеже опрокинувшаяся фура создала огромную пробку
Tele2 поддерживает воронежских абонентов полезными онлайн-сервисами в период самоизоляции
В Воронежской области водителя, три раза отказавшегося пройти тест на опьянение, приговорили к обязательным работам
В Воронежской области чиновник оштрафовал трех человек ни за что
В Воронеже закрыли уголовное дело бывшего директора заповедника «Костенки»
Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка
В Воронеже поймали беременную воровку с ребенком
В Воронеже стартует масштабный ремонт дорог
Заболевшая коронавирусом женщина в Воронеже заразила сына, сестру и бабушку
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете
В Воронежской области зафиксировали четыре новых случаях заражения коронавирусом на 10 апреля
В выходные в Воронеже резко похолодает
Впервые в истории Воронежской области больному пересадили сердце
Стало известно, как женщина проникла в воронежскую больницу к больному коронавирусом отцу
В условиях самоизоляции драмтеатр покажет воронежцам онлайн спектакли по Вырыпаеву и Дурненкову
Коронавирус в Воронеже: дополнительных маршрутов к кладбищам на Пасху не будет