В Воронежской области чиновник оштрафовал трех человек ни за что

10 Апр 2020 2020-04-10T13:13:32+03:00

Старший инспектор подделал подписи трех человек под протоколами о штрафах, выписанных непонятно за что. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

По непонятным причинам они должны были заплатить от 500 до 2000 рублей

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении бывшего старшего инспектора лискинского муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города». Он также входил в районную административную комиссию.

По данным следствия, в сентябре 2019 года этот коммунальный работник из корыстной и иной личной заинтересованности сфальсифицировал доказательства по трем административным делам. Он внес в материалы ложные сведения о якобы имевшихся нарушениях и подделал подписи протоколов. В результате трех человек ни за что оштрафовали от 500 до 2000 рублей.

Эти действия старшего инспектора были разоблачены сотрудниками местной прокуратуры и регионального УФСБ. В результате он лишился должности и «заработал» уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении».

- Наши сотрудники вместе с коллегами из регионального УФСБ провели обыски по прежнему месту работы подозреваемого и в администрации Лискинского района. Они изъяли документы и предметы, имеющие значение для расследования. Продолжаем устанавливать обстоятельства совершенного преступления, - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Алексей Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU