В Воронеже поймали беременную воровку с ребенком

10 Апр 2020 2020-04-10T12:31:20+03:00

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Воронежские оперативники обнаружили и задержали 29-летнюю подозреваемую в серии краж из квартир областного центра. Жительница Семилук, будучи беременной, с января по апрель 2020 года приезжала в Воронеж вместе с ребенком, заходила в подъезды домов и дергала за ручки дверей. Если двери были открыты, злоумышленница брала деньги и вещи их прихожих и уходила. Если вдруг хозяин квартиры находился дома, то она просила попить и уходила.

- В настоящее время установлена причастность задержанной к совершению трех противоправных деяний, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража», предусматривающей максимальное наказание в виде заключения на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU