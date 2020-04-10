В Воронеже стартует масштабный ремонт дорог

10 Апр 2020 2020-04-10T13:47:40+03:00

Работы будут проводить не только ночью, но и днем

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В ночь с 10 на 11 апреля в Воронеже начнется ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, в плане ремонта значатся участки 27 улиц общей протяженностью более 30 километров. В этом году впервые мэрия заключила с подрядчиками двухгодичный контракт.

Первыми работы стартуют на улицах Арбатской и Дубровина, где рабочие приступят к фрезерованию старого асфальта.

В связи с низким трафиком на дорогах из-за режима самоизоляции в мэрии рассматривают возможность проведения ремонта не только в ночное, но и в дневное время.

– Дорожные работы всегда доставляют массу неудобств воронежцам, но сейчас трафик минимальный, тем более в вечернее и ночное время, поскольку многие горожане ответственно соблюдают режим самоизоляции. Значит, работы доставят меньше неприятностей, чем обычно, поэтому будем рассматривать и проведение работ в дневное время – чтобы больше успеть сделать, пока дороги свободны. Если примем такое решение, будем обязательно предупреждать горожан о проведении работ, – отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

В качестве верхнего слоя покрытия уже традиционно будет использоваться щебёночно-мастичный асфальтобетон, который в меньшей степени подвержен образованию трещин и лучше противостоит современным нагрузкам, - отметили в пресс-службе мэрии.

– Перед профильными структурными подразделениями я ставлю задачу максимально жёстко контролировать соблюдение технологических процессов при ремонте дорог и очень тщательно подходить к приёмке работ: она должна осуществляться только на основании лабораторных испытаний образцов уложенного покрытия при условии соответствия каждого образца всем стандартам и требованиям, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Весь срез, оставшийся от ремонта, будут использовать для отсыпки улиц частного сектора и межквартальных дорог, где очередь капитальных работ еще не подошла.

ИСТОЧНИК KP.RU