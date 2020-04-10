Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете

10 Апр 2020 2020-04-10T11:12:04+03:00

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Начисление процентов на фактический остаток на счете в Банке УРАЛСИБ» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся частной практикой

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В акции могут принять участие новые клиенты, которые в период действия акции открыли свой первый расчетный счет в Банке УРАЛСИБ.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в любой офис Банка УРАЛСИБ, предоставив полный пакет документов для открытия расчетного счета.

Проценты на ежедневный остаток по счету начисляются в течение 3-х месяцев с даты открытия счета, при обслуживании в рамках пакетов услуг «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный» и «Кассовый Прайм» с авансовой схемой оплаты за 3, 6 или 12 месяцев.

Согласно условиям акции, проценты начисляются, исходя из фактического ежедневного остатка на счете, выплата процентов производится ежемесячно:

от 300 001 рублей до 1 000 000 рублей - 2% годовых;

от 1 000 001 рубля до 3 000 000 рублей - 3% годовых;

от 3 000 001 рубля - 4,5% годовых.

Акция продлится до 30 июня 2020 года включительно.

Получить подробную информацию об условиях акции, а также ознакомиться со всеми продуктами и услугами для физических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 8 (800)-700-77-16 и на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU