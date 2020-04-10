В выходные в Воронеже резко похолодает

10 Апр 2020 2020-04-10T10:46:27+03:00

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Весенняя теплая погода никак не установится в Воронеже. Вот только-только пригрело солнце, как синоптики сулят нам новую порцию ветра и холода.

Вечером в пятницу, 10 апреля, в городе начнется дождь. Осадки прекратятся только к утру субботы. Но в этот день резко похолодает до +9. В ночь на воскресенье похолодание продолжится. Столбик термометра может опуститься до нулевой отметки. К неприятным погодным явлениям добавится сильный ветер – до 15 метров в секунду.

Самой холодной станет ночь с 12 на 13 апреля. Под утро понедельника возможны заморозки до минус двух, что очень опасно для цветущих абрикосов: садоводы могут остаться без урожая.

К счастью, похолодание будет коротким. Уже днем в понедельник ожидается +14.

ИСТОЧНИК KP.RU