2020-04-10T10:45:44+03:00
Общество

Впервые в истории Воронежской области больному пересадили сердце

41-летний мужчина, которому сделали операцию, чувствует себя хорошо
Юрий КОЗЛОВ
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Операция длилась более пяти часов.Операция длилась более пяти часов.Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области.
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В Воронежской областной клинической больнице № 1 (ВОКБ № 1) впервые в истории нашего региона провели трансплантацию сердца. Операцию делали в кардиохирургическом центре.

Пациентом был 41-летний воронежец, долго страдавший от застойной сердечной недостаточности, развившейся после перенесенного гриппа. Последние полгода он лежал в больнице. Прогноз врачей был таков: без пересадки сердца мужчина мог умереть.

К подобной операции в больнице готовились более пяти лет. В ней участвовали более 30 специалистов высокой квалификации: кардиохирургов, трансплантологов, хирургов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов, УЗИ-диагностов, специалистов функциональной и лабораторной диагностики, медсестер. Кроме того, их консультировали коллеги из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Операция длилась более пяти часов. Мужчина перенес ее нормально, чувствует себя хорошо, его уже выписали.

Коллектив специалистов, делавший операцию. Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области.

Коллектив специалистов, делавший операцию.Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области.

Справка «КП»

Воронежская область стала 16-м регионом России, в котором делали трансплантацию сердца. Сейчас в листе ожидания нового сердца находятся семь человек. За состоянием 13 воронежских пациентов, сделавших подобную операцию в НМИЦ Шумакова, наблюдают специалисты кардиохирургического центра ВОКБ № 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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