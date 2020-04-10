В условиях самоизоляции драмтеатр покажет воронежцам онлайн спектакли по Вырыпаеву и Дурненкову

10 Апр 2020 2020-04-10T09:27:43+03:00

На сайт учреждения добавят еще две постановки

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Кольцовский театр в период самоизоляции в борьбе с коронавирусом продолжает выстраивать дистанционные отношения со зрителями. И приглашает воронежцев в онлайн-зрительный зал (в разделе видео) - посмотреть еще два спектакля.

10 апреля в разделе появится запись постановки Вадима Кривошеева «Легкий способ бросить курить» по пьесе Михаила Дурненкова.

А с 11 апреля на сайте драмы можно будет посмотреть спектакль Никиты Рака «Танец Дели» по пьесе Ивана Вырыпаева.

Напомним, с прошлой недели в разделе видео доступны постановки Кольцовского театра "Женитьба" и "Как я стал...". А также несколько интервью с актерами.

ИСТОЧНИК KP.RU