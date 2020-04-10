Коронавирус в Воронеже: дополнительных маршрутов к кладбищам на Пасху не будет

10 Апр 2020 2020-04-10T08:52:56+03:00

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В этом году мэрия не будет пускать на Пасху дополнительные маршруты к кладбищам, как было в предыдущие годы. Такое решение чиновники приняли в связи с эпидемией коронавируса, чтобы не способствовать скученности людей на городских погостах в условиях всеобщей самоизоляции. Воздержаться от посещения мест захоронений для уборки могил и на праздники попросили воронежцев и в администрации кладбищ. Коммунальная служба наводит порядок пока своими силами.

Воронежцам также напомнили, что традиция посещать могилы родственников, - не православная. В этот день чествуют воскресшего Спасителя, а для поминовения усопших в православном календаре есть другие даты. Например, Радоница. Она отмечается во вторник на неделе, следующей за пасхальной. В этом году Радоница выпадает на 28 апреля. Впрочем, еще не известно, снимут ли ограничения к тому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU