В трех лесничествах Воронежской области появились сады памяти

10 Апр 2020 2020-04-10T08:24:18+03:00

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В Воронежской области продолжается акция по посадке садов памяти, приуроченная к 75-летию Победы. Сады уже появились в трех лесничествах – Воронежском, Аннинском и Острогожском.

Силами сотрудников Аннинского лесничества, казаков одноименной станицы и работников местного предприятия посажены 12 тысяч сеянцев сосны и дуба в Первомайском участковом лесничестве.

Под Воронежем в память о погибших земляках сотрудники лесничества и пожарно-химической станции заложили сад из 990 сеянцев сосны. А острогожские лесники - дубовую аллею в 70-м квартале Острогожского участкового лесничества у памятника погибшим летчикам.

К окончанию акции общее количество деревьев, посаженных в память о погибших в Великой Отечественной войне земляках, достигнет миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU