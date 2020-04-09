2020-04-09T21:59:25+03:00
Общество

ОГЭ - 2020: воронежские девятиклассники будут сдавать только два обязательных предмета

Дисциплины по выбору решили отменить
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов во время прямой линии 8 апреля сообщил, что на ОГЭ у девятиклассников могут оставить только два обязательных предмета - русский и математику, а экзамены по выбору отменить.

9 апреля замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» подтвердил эту информацию: предметы по выбору сдавать не надо.

- Мы не можем отменить ОГЭ совсем, потому что эти экзамены нужны для поступления в колледжи и техникумы, - объяснил Дмитрий Глушко. - Для тех учеников, кто уходит в систему СПО, эти экзамены - часть подготовки к получению профессии и выходу на рынок труда. Кроме того, мы отложили старт ОГЭ на две недели, чтобы у выпускников было больше времени на подготовку.

Напомним, экзамены у девятиклассников из-за ситуации с коронавирусом начнутся с 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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