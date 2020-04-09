2020-04-09T20:55:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже мошенники заставляют предпринимателей покупать брошюру по профилактике коронавируса

Аферисты представляются сотрудниками санитарной службы
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже мошенники наживаются на бизнесменах, пользуясь ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в четверг, 9 апреля.

Аферисты представляются сотрудниками санитарной службы и требуют приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавирус COVID-19». При отказе от покупки угрожают применением мер административного воздействия.

- Подобные действия направлены на подрыв авторитета федеральных органов исполнительной власти, носят мошеннический характер и не имеют отношения к должностным лицам Роспотребнадзора. О случаях мошенничества необходимо незамедлительно направлять информацию в правоохранительные органы и управление Роспотребнадзора по Воронежской области, - прокомментировали в ведомстве.

Памятки и рекомендации Роспотребназдора находятся в свободном доступе на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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