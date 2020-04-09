В Воронеже мошенники заставляют предпринимателей покупать брошюру по профилактике коронавируса
В Воронеже мошенники наживаются на бизнесменах, пользуясь ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в четверг, 9 апреля.
Аферисты представляются сотрудниками санитарной службы и требуют приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавирус COVID-19». При отказе от покупки угрожают применением мер административного воздействия.
- Подобные действия направлены на подрыв авторитета федеральных органов исполнительной власти, носят мошеннический характер и не имеют отношения к должностным лицам Роспотребнадзора. О случаях мошенничества необходимо незамедлительно направлять информацию в правоохранительные органы и управление Роспотребнадзора по Воронежской области, - прокомментировали в ведомстве.
Памятки и рекомендации Роспотребназдора находятся в свободном доступе на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU