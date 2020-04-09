2020-04-09T18:51:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежец сбежал от полиции в Москву и заразился коронавирусом

Мужчину разыскивали за оскорбление представителя власти
Юлия ДИДЕНКО
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Коронавирус помешал воронежцу скрыться от полиции. Об этом сообщает информационное агенство ТАСС.

30-летний мужчина находился в федеральном розыске за оскорбления представителя власти. Он был под подпиской о невыезде, но во время следствия умудрился сбежать в Москву, где и заразился Covid-19. Больного доставили в больницу им. Филатова, где его нашли правоохранители.

После выздоровления мужчину заберут в Воронеж. Тут его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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