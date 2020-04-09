В Воронеже волонтеры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

9 Апр 2020 2020-04-09T19:28:49+03:00

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В четверг, 9 апреля, мэр Воронежа Вадим Кстенин встретился с координаторами волонтерских движений, которые объединены в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Ее цель – помочь наиболее уязвимым гражданам в самоизоляции с покупкой лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, оплатой коммунальных счетов и выносом мусора.

По словам руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Воронежской области Никиты Панова, потребность в такой помощи в Воронеже достаточно велика (ежедневно волонтеры выезжают не менее чем по 50 адресам):

- На сегодняшний день к нам присоединилось более трёхсот неравнодушных воронежцев. Стать волонтёром можно, оставив заявку через сайт мывместе2020.рф. Заявки о помощи пожилым и маломобильным гражданам принимаются через федеральную горячую линию: 8 (800) 200-34-11.

Как отметил Вадим Кстенин, в сложившейся ситуации помощь нужна самим волонтерам. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU