2020-04-09T18:30:22+03:00
Происшествия

В Воронеже разыскивают 39-летнюю женщину

Екатерина Прохорчик исчезла 7 апреля
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: поисково-спасательный отряд «Черноземье».Фото: поисково-спасательный отряд «Черноземье».
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В Воронеже разыскивают без вести пропавшую 39-летнюю Екатерину Прохорчик. Женщина ушла из дома на проспекте Труда 7 апреля, но назад так и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Рост пропавшей 170 см. У Екатерины Прохорчик зеленые глаза, светлые волосы до плеч, плотное телосложение.

В чем была одета женщина, неизвестно. Всех, кто что-либо знает или слышал о ее местонахождении просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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