Актера театра драмы отметили знаком «За заслуги перед Воронежской областью»

9 Апр 2020 2020-04-09T17:46:27+03:00

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Актёра Воронежского театра драмы имени Кольцова наградили знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью».

Глава региона Александр Гусев подписал указ № 139-y 6 апреля, сегодня, 9 апреля, документ опубликовали.

Губернатор отметил Вячеслава Зайцева за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, большой личный вклад в развитие культуры Воронежской области, высокий профессионализм и в связи с 65-летнем со дня рождения.

Вячеслав Зайцев поступил на службу в Кольцовский театр в 1979 году - после окончания Воронежского института искусств. В его творческой копилке десятки ролей в спектаклях русских, советских и зарубежных авторов.

В настоящее время артист занят в спектаклях «Итальянский брак», «Женитьба», «Вишневый сад», «Месяц в деревне».

По случаю юбилеев в театре принято проводить бенефисы артистов. К сожалению, сейчас это невозможно из-за ситуации с угрозой коронавируса, из-за которой театры закрыты, а все массовые мероприятия отменены до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU