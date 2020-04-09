2020-04-09T17:43:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже в разгар пандемии коронавируса родилось 303 малыша

Роддома работают в штатном режиме
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже роддома работают в штатном режиме. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения в четверг, 9 апреля.

Так, с 28 марта по 8 апреля в столице Черноземья родилось 303 ребенка: 165 девочек и 138 мальчиков. Больше всего родов приняли в роддоме БСМП №10 («Электроника») – 134, в перинатальном центре ВОКБ №1 на свет появился 101 ребенок, в городских роддомах №2 и №3 родилось 65 и 13 детей соответственно.

Режим всеобщей самоизоляции не повлиял на работу роддомов. Но беременные могут отказаться от одного из скринингов, если они боятся идти к врачам из-за коронавируса.

По всем вопросам местные жительницы могут обратиться на «горячую линию» для беременных женщин (т. 241-35-62), где специалисты воронежского перинатального центра консультируют по вопросам организации работы акушерских стационаров и женских консультаций в период пандемии коронавируса. «Горячая линия» работает с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов без перерывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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