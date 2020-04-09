2020-04-09T17:44:09+03:00
Происшествия

В Воронеже с ночи не могут эвакуировать фуру, рухнувшую на бок на узкой улице

Грузовик еще и чуть не раздавил «Ладу» [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Кузов фуры завалился на бок.Кузов фуры завалился на бок.Фото: Анастасия Зацепина.
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В ночь на 9 апреля странную неосторожность проявил водитель длинномера «ДАФ». Очевидцы ДТП рассказывают, что в Центральном районе он поворачивал с Ушинского на узкую улочку Гастелло. И не «вписался». Да так, что кузов машины полностью завалился на бок. В переулке стояла «Лада» с липецкими номерами. Рухнувшая громадина вывернула ей колесо, выбила стекла, легковушке «повело» кузов.

Но самое удивительное, что хотя ДТП случилось еще ночью, к его месту до сих пор не доехал эвакуатор. Ситуация усугубляется тем, что фура загружена кирпичами, которые продолжают давить на легковушку. Местные жители пока выносят из кузова опасный для «Лады» груз.

"Лада" оказалась зажата между рухнувшим кузовом грузовика и забором. Фото: Анастасия Зацепина.

"Лада" оказалась зажата между рухнувшим кузовом грузовика и забором.Фото: Анастасия Зацепина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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