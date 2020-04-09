Под Воронежем пьяный мужчина стрелял из винтовки по бутылкам и попал в товарища

9 Апр 2020 2020-04-09T17:27:23+03:00

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В Семилуках задержали стрелка, ранившего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 9 апреля.

В полицию о поступившем с пулевым ранением 39-летнем мужчине сообщили медики. Но потерпевший отказался общаться с правоохранителями. Но сотрудники ведомства все равно смогли установить стрелявшего. Им оказался 34-летний знакомый пострадавшего.

Выяснилось, что товарищи вместе выпивали, а затем решили пострелять из пневматической винтовки по бутылкам. Во время одного из выстрелов мужчина случайно ранил оказавшегося рядом знакомого. После этого стрелявший вызвал скорую и сбежал.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU