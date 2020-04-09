2020-04-09T17:00:25+03:00
Коронавирус Covid-19

ВКЗ показывает воронежцам онлайн спектакль «Небо над небом»

В постановке участвуют юные артисты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский концертный зал в условиях самоизоляции в борьбе с коронавирусом продолжает онлайн трансляции спектаклей творческой студии «Театральная, 17». 9 апреля раздел афиша на сайте ВКЗ пополнился записью постановки худрука студии Александра Новикова «Небо над небом».

Это тонкий и ироничный спектакль-настроение с оригинальной пластикой. Он вдохновлен творчеством выдающихся деятелей искусства - художников Рене Магритта и Франсиско Гойи, писателей Франца Кафки и Германа Гессе, танцовщицы и хореографа Пины Бауш, театрального режиссера Филиппа Жанти… «Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений», эти слова Франсиско Гойи стали основой спектакля.

Эскиз спектакля был показан в 2017 году на Всероссийском фестивале «Оперение» в Сочи. Премьера готового спектакля состоялась на III международном детском фестивале МАРШАК в 2017 г. Спектакль — дипломант I Международного Большого Детского фестиваля в Москве 2018 г.

В спектакле заняты воспитанники детской студии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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