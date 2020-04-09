В Воронежской области будут судить мужчину, убившего знакомого молотком

9 Апр 2020 2020-04-09T16:46:50+03:00

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В Воронежской области завершили расследование уголовного дела на 40-летнего жителя города Калач, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в четверг, 9 апреля.

Выяснилось, что 16 января в днем пятеро мужчин выпивали в доме на улице Луначарского. В это время 40–летний местный житель поссорился с 59-летним знакомым и забил его до смерти молотком.

Кроме того, тогда же мужчина избил брючным ремнем с металлической пряжкой 30-летнего собутыльника и причинил ему легкий вред здоровью.

На жителя Калача возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ранее его неоднократно судили за имущественные преступления.

Вину мужчина признал. Теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU